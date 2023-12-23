«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Севилью» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» одержал победу над «Севильей» в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 47 й минуте забил Маркос Льоренте. С 70 й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве: с поля был удален защитник Чаглар Сеюнджю.
«Атлетико», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» (16 очков) идет 15 й.
Чемпионат Испании. 2023-24. Тур 04
«Атлетико» (Мадрид) — «Севилья» (Севилья) — 1:0 (0:0)
Гол: Льоренте, 47.
Удаление: Сёюнджю, 70.