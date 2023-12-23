«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Севилью» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» одержал победу над «Севильей» в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 47 й минуте забил Маркос Льоренте. С 70 й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве: с поля был удален защитник Чаглар Сеюнджю.