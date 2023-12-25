O Globo: аренда Ренана является для мадридского "Реала" приоритетной задачей

" Реал Мадрид" может арендовать Ренана у "Зенита" уже этой зимой. Согласно информации издания O Globo, мадридский "Реал" заинтересован в аренде защитника "Зенита" Ренана для укрепления оборонительной линии после травм Давида Алабы и Эдера Милитао.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роберт Ренан может перейти из "Зенита" в "Коринтианс" или в английский "Вест Хэм". Петербургский клуб подписал 20-летнего защитника свободным агентом в январе 2023 года. За все время бразилец провел в составе "сине-бело-голубых" 18 матчей и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро. "Реал" лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "сливочные" сыграют с немецким "РБ Лейпцигом".