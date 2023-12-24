Мохамед Салах стал автором уникального достижения в АПЛ
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился голом в матче 18-го тура АПЛ против «Арсенала». 31-летний египтянин на 29-й минуте сделал сравнял счёт в матче.
Это 10-й забитый мяч футболиста в ворота лондонского клуба в истории. Он является единственным игроком в истории АПЛ, забившим 10+ голов «Арсеналу», «Манчестер Сити» (11) и «Манчестер Юнайтед» (12), сообщает Swuawka.
Ранее сообщалось, что Салах вошёл в список 10 лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, обогнав экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна, который забил 150 голов. На счету египтянина 151 забитый мяч в чемпионате Англии.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» завершился с ничейным счётом 1:1. Лондонцы продолжили лидирововать в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идёт на втором месте.
Чемпионат.com: главные новости