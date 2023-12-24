«Спартак» хочет подписать Гравильона, которым интересовалось «Динамо»
Московский «Спартак» работает над подписанием защитника турецкого клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона. Об этом сообщил L'Equipe.
По информации источника, российский клуб предпринял шаги для подписания контракта с игроком, который хочет покинуть «Адану».
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» предложило за него € 5 млн. По сведениям источника, бело-голубые хотят подписать футболиста сборной Гваделупы в ближайшее трансферное окно.
Эндрю Гравильон является воспитанником итальянского «Интера». В нынешнем сезоне чемпионата Турции 25-летний защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в € 4,7 млн.
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