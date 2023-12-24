Миодраг Божович стал главным тренером «Нефтчи»

«Я знаю, что «Нефтчи» — самый большой клуб Азербайджана и с большой историей. Работать в сфере футбола в целом тяжело. Я знаю, какие цели стоят перед «Нефтчи». Цель – занять, как минимум, второе место и победить в кубке.

Я только присоединился к команде. В каждое трансферное окно команда должна усиливаться. Мы обсудим этот вопрос с руководством и спортивным директором. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Надеюсь, мы сможем вернуть фанатов на трибуны», — приводит слова Божовича Azerisport.