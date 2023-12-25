Игрок ЦСКА Файзуллаев забил гол за сборную Узбекистана

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отметился забитым мячом за сборную Узбекистана в товарищеском матче со сборной Кыргызстана (4:1).

Для армейского футболиста это гол является вторым в составе сборной Узбекистана. 20-летний полузащитник в общей сложности сыграл за национальную команду семь матчей.

Напомним, Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии, который пройдёт в январе в Катаре. Соперниками узбекской сборной по группе являются национальные команды Сирии (13 января), Индии (18 января) и Австралии (23 января).