Блогер Уткин в шутку предложил переименовать две части Кубка России по футболу

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в шутку предложил изменить название частей Кубка России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой - путь чушпанов", - написал Уткин. Кубок России второй сезон проводится в новом формате: клубы идут к финалу двумя путями. Команды Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, в которых они провели матчи в два круга. Те клубы, которые заняли первые два места в своих квартетах, вышли в плей-офф пути РПЛ. Команды, занявшие третье место, продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В главном матче турнира встретятся победители двух путей. В прошлом сезоне победителем Кубка страны стал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти "Краснодар". Сериал "Слово пацана" режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре. Сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.