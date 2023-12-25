Главный тренер «Краснодара» Ивич назвал европейскую команду, с которой он берёт пример

«Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример. Все футболисты «Интера» ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.