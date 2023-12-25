Фабрицио Романо раскрыл трансферные планы «МЮ» на зиму и лето

По его данным, зимой у клуба будет другой приоритет – поиск ещё одного форварда. Манкунианцы, в частности, интересуются Дониэллом Маленом из «Боруссии» Дортмунд, сменившим агента и желающим покинуть команду.

У 24-летнего нидерландца 6+2 по системе «гол+пас» в 23 матчах текущего сезона. Другие кандидаты на усиление атаки – Тимо Вернер из «Лейпцига» и Серу Гирасси из «Штутгарта», у которого прописаны отступные в размере € 17,5 млн. У 27-летнего немца два гола и один ассист в 14 играх сезона, у 27-летнего гвинейца – 19+2 за 16 матчей.