Фабрицио Романо раскрыл трансферные планы «МЮ» на зиму и лето

Планы «Манчестер Юнайтед» по подписанию звёздного центрального защитника, как ранее сообщали источники, касаются исключительно следующего летнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Фабрицио Романо раскрыл трансферные планы «МЮ» на зиму и лето
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По его данным, зимой у клуба будет другой приоритет – поиск ещё одного форварда. Манкунианцы, в частности, интересуются Дониэллом Маленом из «Боруссии» Дортмунд, сменившим агента и желающим покинуть команду.

У 24-летнего нидерландца 6+2 по системе «гол+пас» в 23 матчах текущего сезона. Другие кандидаты на усиление атаки – Тимо Вернер из «Лейпцига» и Серу Гирасси из «Штутгарта», у которого прописаны отступные в размере € 17,5 млн. У 27-летнего немца два гола и один ассист в 14 играх сезона, у 27-летнего гвинейца – 19+2 за 16 матчей.

The Athletic ранее информировал, что из-за лимитов финансового фэйр-плей «МЮ» в январе может рассчитывать только на аренды.

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