Россиянин попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

В топ-5 рейтинга попал украинский голкипер «Шерифа» Максим Коваль, который в шести матчах совершил 22 сейва, а также российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Зенит» (23). Лидирует бразилец Вана из «Ариса» Лимасол (30).