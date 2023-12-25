Россиянин попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

Андрей Лунёв попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы
УЕФА опубликовала список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.
В топ-5 рейтинга попал украинский голкипер «Шерифа» Максим Коваль, который в шести матчах совершил 22 сейва, а также российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Зенит» (23). Лидирует бразилец Вана из «Ариса» Лимасол (30).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Вана («Арис» Лимасол) – 30 сейвов в 6 матчах.
2. Владан Ковачевич («Ракув») – 27 (6).
3. Андрей Лунёв («Карабах») – 23 (6).
4–5. Максим Коваль («Шериф») – 22 (6).
4–5. Кьел Схерпен («Штурм») – 22 (6).
6–7. Петер Виндаль-Йенсен («Спарта» Прага») – 21 (6).
6–7. Джек Батленд («Рейнджерс») – 21 (6).
8. Шариф Кеуф («Маккаби» Хайфа) – 20 (5).
9. Антони Морис («Юнион») – 18 (6).
10–16. Петер Абрахамсон («Хеккен») – 17 (6).
10–16. Тобиас Лаваль (ЛАСК) – 17 (6).
10–16. Гийом Рест («Тулуза») – 17 (6).
10–16. Оливер Петерсен («Мольде») – 17 (5).
10–16. Пау Лопес («Марсель») – 17 (5).
10–16. Матей Коварж («Байер») – 17 (5).
В стыковых матчах ЛЕ «Карабах» сыграет с «Брагой».