Экс-игрок «Ростова» Горелов: лучше бы матча с «Сочи» в 2020 году не было

Экс-полузащитник «Ростова» Павел Горелов высказался о матче с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги, который состоялся в 2020 году. Тогда дончане разгромно проиграли своему сопернику — 1:10.

«За день до матча нам говорили, что мы поедем играть, но не сказали, кто именно. Мы легли спать, в пять утра нас разбудили, и мы пошли сдавать тест на коронавирус. Тест отрицательный — едем играть.

Какие были эмоции? Первым делом родителям написали. Они были в шоке.

На тот момент мне было всё равно, что нашего вратаря Дениса Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на 10 пропущенных голов. Он молодец, пенальти взял. Сейчас я понимаю, что это странно. Вратарь пропустил 10 голов и стал лучшим игроком. Никакой зависти, он молодец.

После игры первое время говорили, что всё нормально. Но потом было небольшое давление. В том плане, что где-то «пихали», что после матча расслабились, кто-то дал кому-то неудачное интервью.

Сначала послевкусие было приятное, но через некоторое время казалось, что лучше бы этого матча и не было. До сих пор постоянно вспоминаю: у тебя есть игра, которую ты проиграл 1:10», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».