Дзюба спел песню о «Зените»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба спел песню группы «Ленинград» о петербургском «Зените». Видео исполнения появилось в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) футболиста.

Дзюба исполнил композицию на вечеринке в отпуске в честь дня рождения своей супруги Кристины. На мероприятии также находился российский тренер Леонид Слуцкий.

В сентябре этого года после матча чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» Дзюба не пожал руку тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку. Позднее он ответил на вопрос, примирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?»