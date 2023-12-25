«Краснодар» намерен подписать двух игроков в зимнее трансферное окно

«Краснодар» планирует подписать двух футболистов в зимнее трансферное окно, сообщил «РБ Спорт». По информации источника, с ними уже ведутся переговоры.

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Отмечается, что «быки» заинтересованы в усилении в центре – потенциальный игрок должен сыграть «восьмерку». Также «Краснодару» необходим крайний нападающий.

21 декабря издание AS сообщило, что «Краснодар» подпишет контракт с полузащитником сборной Колумбии и «Крус Асуля» Кевином Кастаньо. По информации источника, соглашение будет рассчитано на три года.

«Краснодар» после 18 туров стал лидером РПЛ, набрав 38 очков. На втором месте – «Зенит» с 36 очками, на третьем – «Динамо» с 32 очками.

Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. Первым соперником «Краснодара» в новом году станет «Рубин». Матч запланирован на 3 марта.