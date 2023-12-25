«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА, в топ-3 — «Бавария» и «Реал»

УЕФА на своём официальном сайте представил рейтинг лучших клубов Европы в сезоне-2023/2024. Первую строчку в нём занял английский «Манчестер Сити», действующий победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА
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Топ-10 лучших клубов Европы, согласно актуальному рейтингу УЕФА, выглядит следующим образом:

  1. «Манчестер Сити» (Англия).
  2. «Бавария» (Германия).
  3. «Реал» (Испания).
  4. «ПСЖ» (Франция).
  5. «Ливерпуль» (Англия).
  6. «Интер» (Италия).
  7. «Лейпциг» (Германия).
  8. «Челси» (Англия).
  9. «Манчестер Юнайтед» (Англия).
  10. «Рома» (Италия).

Лучшим российским клубом в рейтинге УЕФА стал петербургский «Зенит», действующий чемпион страны. Сине-бело-голубые заняли 78-е место в списке.

Отметим, что «Манчестер Сити» стал лучшим клубом в рейтинге УЕФА во второй раз подряд.

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