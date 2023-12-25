Российский вратарь Рудаков может продолжить карьеру в Греции или на Кипре

Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков может продолжить карьеру в Европе. Последние два сезона 27-летний вратарь провёл в финской «Хонке» на правах аренды. До лета 2024 года Рудаков связан контрактом с «Ростовом», но вполне может продолжить выступления за рубежом.

Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, заинтересованность в приобретении российского голкипера проявляют греческий «Панетоликос» и кипрский АЕЛ из Лимасола. Оба клуба представляют высшие дивизионы своих стран. «Панетоликос» после 15 туров занимает 12-е место из 14 участников в Суперлиге Греции, а АЕЛ — девятое в чемпионате Кипра. Одно время возможность приобретения игрока рассматривал шведский «Кальмар», но он отказался от этой идеи из-за политической ситуации.