Смолов назвал болельщика «нищетой» в соцсетях

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов вступил в перепалку с болельщиком и назвал его «нищетой». Об этом сообщает РИА Спорт.

Спор произошел на странице форварда в популярной соцсети. В комментариях под последней публикацией Смолова один из пользователей спросил у него про обещанный фанатам Кубок России, назвав футболиста «клоунито».

«У меня их два, нищета, а твои где», — написал в ответ спортсмен.

Пользователь после язвительного комментария Смолина перешел на нецензурную лексику.

Напомним, что Смолов обещал болельщикам «Динамо» завоевать Кубок России после того, как команда проиграла московскому «Спартаку» финал турнира в 2022 году. Тогда форвард заявил, что его клуб завоюет следующий кубок, однако в новом розыгрыше «бело-голубые» вылетели на стадии первого этапа полуфинала пути регионов.