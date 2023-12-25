РПЛ определила топ-30 лучших молодых футболистов

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. Его частью стал авторский рейтинг лучших молодых футболистов по вкладу в успехи своих команд.

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Всего до зимнего перерыва в матчах РПЛ сыграли 57 молодых футболистов. Аналитики лиги составили из них топ-30, высчитав индекс вклада в успехи команды каждого из них. Первое место в рейтинге занял Сергей Волков из «Краснодара».

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