РПЛ определила топ-30 лучших молодых футболистов по вкладу в успехи команды после 18 туров
Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. Его частью стал авторский рейтинг лучших молодых футболистов по вкладу в успехи своих команд.
Всего до зимнего перерыва в матчах РПЛ сыграли 57 молодых футболистов. Аналитики лиги составили из них топ-30, высчитав индекс вклада в успехи команды каждого из них. Первое место в рейтинге занял Сергей Волков из «Краснодара».
РПЛ
РПЛ
Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.
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