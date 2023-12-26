Мостовой заявил, что ему жалко Дзюбу

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь. Жалко Артема! Дзюба — сильный футболист, и зачем он туда полез? Был бы там один Слуцкий, тогда вообще… Артема жалко в том плане, что на него выливается много всего», — сказал Мостовой.