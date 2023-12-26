Дудиев рассказал, как Газзаев поддерживал дисциплину в «Алании»

«Впечатления от Газзаева? Сумасшедший мотиватор, в перерыве мог таких люлей вставить… Как-то на сборах нам дали два дня выходных. Взвешивание, бразильчики опять нагуляли лишние килограммы — за два дня-то! Собрание. Георгич на него залетает, а в руках список тех, у кого лишний вес. Бразильцы все поголовно там. И Газзаев как начнет: «Ну что, свиньи, жрете?!» И давай разносить», — приводит слова Дудиева Sport24.