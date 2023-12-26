Головин назвал трех лучших игроков чемпионата Франции

«Три топ-игрока в чемпионате Франции? Двоих назову сразу – Мбаппе и Дембеле. А третий в этом сезоне сложно сказать, но в общем скажу, что Маркиньос. Очень умный защитник, нереально умный, таких давно не встречал, чтобы так часто читал, что ты хочешь сделать», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.