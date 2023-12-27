Якубко: возвращение России в Европу станет возможным

«Считаю, что России не нужно было уходить в Азию. Тем более, не было стопроцентных гарантий, что Россию туда возьмут, что ФИФА поддержит этот переход. Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть. Кто знает, может, наконец, успокоится вся эта история, которая происходит, и через какое-то время возвращение в Европу станет возможным», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».