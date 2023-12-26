Ахмедов тратит 200-300 тысяч долларов в год на академию в Узбекистане

Одил Ахмедов рассказал о своей футбольной академии в Узбекистане.

© Sports.ru

– Когда вы решили открыть собственную академию?

Видео дня

– Загорелся идеей в «Краснодаре», когда увидел, какую крутую академию построил Галицкий.

Начал в родном Намангане. В первой группе собрались талантливые футболисты, поэтому открыл главный филиал в Ташкенте, где тренируются с 12 лет. В общей сложности сейчас занимаются 300 детей.

Современный футбол зависит от селекции. Наши селекционеры работают по всей стране. В команде 2009 года только 11 из 25 человек из Намангана. Главное – заинтересовать: если ребенок кайфует, из него получится хороший футболист.

– Советовались с Галицким?

– Нет, но академия «Краснодара» – одна из лучших в мире. Чтобы построить такую же в Узбекистане, нам нужен свой Галицкий. То, как он любит и вкладывается в футбол – снимаю шляпу.

– Какая цель у вашей академии?

– Выпускать футболистов, востребованных в топ-клубах. У нас есть команда воспитанников в Первой лиге. Очень хочу, чтобы она поднялась в Суперлигу. Главная задача – не зарабатывать на футболистах, а производить их.

– Какие три главных достижения вашей академии за четыре года существования?

– В каждой сборной Узбекистана есть 5-6 футболистов. Самый старший – 2006-й год. Одного взял «Пахтакор», другого «Локомотив» [Ташкент].

– Когда футболист в юном возрасте уходит в большой клуб, вы получаете компенсацию?

– Молодых игроков очень тяжело контролировать в переходном возрасте. Скажешь ему что-то 100 раз – все равно сделает по-своему. Есть футболисты, которые даже не прощаются, несмотря на все, что ты для них сделал.

– Сколько тратите в год на академию?

– 200-300 тысяч долларов. Когда даешь свои деньги – можешь их контролировать. Есть академии, где директор работает уже 10-15 лет, и ему без разницы, каких футболистов он готовит.

– Пытались привлечь спонсоров?