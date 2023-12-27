«Интер» может приобрести Марсьяля в январе

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в услугах 28-летнего футболиста. Марсьяль может быть продан уже в январе. «Красные дьяволы» не заинтересованы в расставании с французским форвардом на правах свободного агента.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя матчами и одной результативной передачей. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.