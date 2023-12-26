Лев Яшин попал в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг самых влиятельных футболистов за всю историю футбола, которые сильнее всего повлияли на формирование игры.

Стоит отметить, что футболисты расположены в алфавитном порядке, а не по значимости. Ниже приведены наиболее известные футболисты из списка, полный вариант представлен на сайте издания.