Рафаэль Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан решил покинуть манкунианцев, сообщает L'Equipe.

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По данным источника, француз принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Это связано с тем, что Варан решил изменить обстановку из-за того, что недоволен количеством своего игрового времени.

30-летний француз в этом сезоне провёл 14 матчей за «Юнайтед» и забил один гол. Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» не заинтересовано в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед».