FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века

Возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо , который выступал за «Барселону» и «Милан». На 14-е место издание поставило бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко .

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира — 2002.