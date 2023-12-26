ЦСКА объявил имя заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам
Евгений Шевелев назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, сообщает пресс служба армейского футбольного клуба.
Специалист будет отвечать за стратегическое направление развития спортивного блока клуба.
— Приоритетными задачами станут синхронизация работы академии с проектом Red blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба, — говорится в пресс релизе.
Шевелев работает в клубах РПЛ и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ПФК ЦСКА перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела.