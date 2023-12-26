ЦСКА объявил имя заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам

— Приоритетными задачами станут синхронизация работы академии с проектом Red blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба, — говорится в пресс релизе.

Шевелев работает в клубах РПЛ и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ПФК ЦСКА перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела.