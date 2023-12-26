Вратарь «Ахмата» объяснил, почему в отпуск поехал в Омск, а не на Бали

— На Бали и Мальдивы могут все, а вы попробуйте отдохнуть в Омске (смеется). Шучу. На самом деле у меня нет тяги или рвения ни к Мальдивам, ни к Бали. Когда я приезжаю на море, мне становится скучно через 3–4 дня. Плюс у меня довольно близкая эмоциональная связь с семьей и близкими, поэтому мне важно по максимуму побыть дома, чтобы со всеми увидеться, навестить их, а также позаниматься обычными рутинными делами. Вот, например, мама попросила полку собрать. Ноль шансов, что у меня получится, но хотя бы попробуем (смеется). Я за вот такой отпуск: семья, дом, Омск, снег, горки, катки, — сказал Опарин «Матч ТВ».