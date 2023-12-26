Горелов: Дзюба — не кринж, он смешной и хороший мужик, один из лучших нападающих России

Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который ранее играл за «Ростов», «Спартак», «Зенит» и другие футбольные клубы. По его мнению, Дзюба — один из лучших нападающих России за последние пять лет и, возможно, легенда российского футбола.

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«Дзюба — кринж? Для меня — нет. Для меня он очень смешной и хороший мужик. Мне нравятся его шоу. Я думаю, что в этом ничего плохого нет, если он при этом даёт результат команде. Почему нет?

Я видел его со стороны [в «Ростове»], он ещё был с Джано Ананидзе. Они тогда подняли уровень «Ростова». Артём забивал много, и Кубок при нём выиграли.