Клуб, который может возглавить Слуцкий, объявил об уходе главного тренера

«Шанхай Шэньхуа» объявил об уходе главного тренера Ву Цзиньгуя. Срок контракта сторон подошёл к завершению, а договорённости о пролонгации сотрудничества достигнуто не было, информирует пресс-служба китайского клуба.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что российский специалист Леонид Слуцкий договорился о контракте с клубом «Шанхай Шэньхуа». Вместе с ним на работу в китайскую Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Ожидается, что до конца декабря они вылетят в Шанхай, чтобы подписать контракт с местной командой.