70-летний турецкий тренер Фатих Терим достиг соглашения с «Панатинаикосом» и вскоре возглавит греческий клуб. Об этом сообщает A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, турецкий специалист отправится в Афины для подписания контракта в среду, 27 декабря.

За свою тренерскую карьеру Терим успел поработать в «Анкарагюджю», «Гёзтепе», «Галатасарае», «Фиорентине», «Милане», а также в молодёжной и основной сборной Турции.

Напомним, что за греческий клуб выступает российский «Голкипер» Юрий Лодыгин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит».