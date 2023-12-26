«Амкар‑Пермь» возглавит Андрей Блажко, заявил президент клуба

Новым главным тренером футбольного клуба «Амкар Пермь» станет Андрей Блажко, заявил президент клуба Валерий Чупраков. 45 летий специалист в июле был назначен старшим тренером «Енисея», выступающего в МЕЛБЕТ Первой лиге, до этого он возглавлял ижевский «Зенит» и тольяттинскую «Ладу». — Мы предложили Андрею Блажко возглавить команду. Наши взгляды на развитие клуба во многом совпадают, нам импонирует футбол, который он прививает своим командам. На данный момент контракт еще не подписан, мы находимся в рабочем процессе. Планируем представить нового глав6ного тренера сразу после новогодних праздников, — приводит слова Чупракова пресс служба пермского клуба. В прошлом сезоне «Амкар Пермь» занял восьмое место во второй лиге (дивизион А, группа «Серебро») и вылетел в дивизион Б.