Аслан Дудиев недоволен ситуацией вокруг строящегося стадиона «Алании».

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Ранее сообщалось, что новый стадион «Алании» вряд ли будет достроен к моменту лицензирования.

Напомним, в прошлом сезоне «Алания» не была допущена до участия в стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ из-за проблем со стадионом.

– Я не игрок этого клуба, но даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион?

– С этого многие в шоке.

– Вот кто мне объяснит – как это возможно? В Осетии, кроме футбола и борьбы, ничего нет. Как вам не стыдно? Читаешь новости: «На стройке украли триста тонн арматуры». Это же стыдоба.