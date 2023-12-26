«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Бернли» в матче 19 го тура чемпионата Англии по футболу.

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Встреча прошла в Бернли и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Дарвин Нуньес (6 я минута) и Диогу Жота (90).

«Ливерпуль», набрав 42 очка, возглавил турнирную таблицу АПЛ. Команда опережает ближайшего преследователя «Арсенал», у которого есть игра в запасе, на 2 очка. «Бернли» (11) располагается на 19 й строчке.