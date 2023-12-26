Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Появилось расписание Винлайн Зимнего кубка РПЛ 2024 года с участием московского «Спартака» и «Ростова».

Кроме российских команд, в товарищеском турнире сыграют казахстанский «Кайрат», за который выступает экс-игрок московского ЦСКА Виктор Васин, а также «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая, где команду тренирует бывший наставник «Локомотива» Марко Николич.