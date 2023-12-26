Сразу шесть футболисток ушли из «Локомотива» за один день

Носенко приняла участие в 68 матчах за «Локомотив». Кожникова была первым капитаном в истории команды, созданной в 2018 году. Морозова выиграла Суперлигу, Кубок и Суперкубок России. Мягкова тоже выиграла эти трофеи вместе с железнодорожницами. Самойлова одной из первых достигла отметки в 100 матчей в футболке клуба. Морина сыграла 38 матчей и забила 10 мячей.