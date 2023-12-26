Месси и Сафонов вошли в сборную самых дорогих футбольных капитанов мира

Суперзвёздный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси и российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попали в символическую сборную самых дорогих футболистов мира, являющихся капитанами своих команд, по версии авторитетного портала Transfermarkt. В полный состав команды включили одного голкипера, четырёх защитников, трёх полузащитников и трёх нападающих. Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», оценочная стоимость 18 миллионов евро). Защитники: Рис Джеймс («Челси», 50 миллионов евро), Маркиньос («Пари Сен-Жермен», 60 миллионов евро), Макс Килман («Вулверхэмптон», 35 миллионов евро), Хосе Гайя («Валенсия», 30 миллионов евро). Полузащитники: Джон МакГинн («Астон Вилла», 30 миллионов евро), Мартин Эдегор («Арсенал», 90 миллионов евро), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 70 миллионов евро). Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами», 60 миллионов евро), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 50 миллионов евро), Лаутаро Мартинес («Интер», 110 миллионов евро).