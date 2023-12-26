Холанд признан лучшим футболистом мира в 2023 году по версии IFFHS

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом мира 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте организации.

В борьбе за это звание 23 летний норвежец опередил француза Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Тройку лучших замкнул чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси, выступающий за клуба MLS «Интер Майами».

Холанд в сезоне 2022/23 провел 53 матча во всех турнирах за клуб, забил 52 мяча и сделал 9 результативных передач. Форвард помог «Манчестер Сити» сделать требл: выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, а также Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне в активе 23 летнего игрока 22 встречи, в которых он забил 19 мячей и сделал 5 голевых передач.