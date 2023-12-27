Экс-игрок ЦСКА Монарев назвал самые крупные премиальные за свою карьеру

«По-моему, в ЦСКА за Кубок мы получили по € 36 тыс. Я как вышедший на замену — € 18 тыс.



А когда-то и мне € 36 тыс. заплатили — в 2001 году, в киевском ЦСКА. В последнем туре была игра с «Шахтёром», который очень хотел впервые стать чемпионом. Чтобы этого не допустить, нам надо было отнять у него очки. Нас простимулировали — понятно кто. Мы сыграли в Донецке 0:0 и на следующий день получили эти деньги, который на тот момент были совершенно космическими», — приводит слова Монарёва Sport24.