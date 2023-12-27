ЦСКА достиг предварительного соглашения о переходе Грама из «Сфаксьена»

По информации источника, генеральный секретарь «Сфаксьена» заявил, что контракт Грама с ЦСКА может быть подписан уже в начале следующей недели. Сумма трансфера составит около € 1,6 млн, при этом команды ещё договариваются о проценте от перепродажи, который составит примерно 10-20%.