«Панатинаикос» объявил о назначении нового главного тренера

Последним место работы 70 летнего турецкого специалиста был стамбульский «Галатасарай», который он покинул в 2022 году. Под руководством Терима клуб стал восьмикратным чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны и пять раз становился обладателем Суперкубка Турции.