«Панатинаикос» объявил о назначении нового главного тренера

Греческий «Панатинаикос» назначил на пост главного тренера Фатиха Терима, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Терим сменил на этой должности Ивана Йовановича.
Последним место работы 70 летнего турецкого специалиста был стамбульский «Галатасарай», который он покинул в 2022 году. Под руководством Терима клуб стал восьмикратным чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны и пять раз становился обладателем Суперкубка Турции.
Ранее Терим также занимал пост главного тренера в сборной Турции, «Милане» и «Фиорентине».
«Панатинаикос» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, уступая один балл лидирующему ПАОКу.