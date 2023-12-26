«Панатинаикос» объявил о назначении Фатиха Терима на пост главного тренера

Греческий «Панатинаикос» назначил на пост главного тренера Фатиха Терима, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Панатинаикос» объявил о назначении нового главного тренера
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Терим сменил на этой должности Ивана Йовановича.

Последним место работы 70 летнего турецкого специалиста был стамбульский «Галатасарай», который он покинул в 2022 году. Под руководством Терима клуб стал восьмикратным чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны и пять раз становился обладателем Суперкубка Турции.

Ранее Терим также занимал пост главного тренера в сборной Турции, «Милане» и «Фиорентине».

«Панатинаикос» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, уступая один балл лидирующему ПАОКу.

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Иван Йованович
Фатих Терим