«Команда должна видеть тренера, который знает, что мы будем делать, и который дает уверенность» — Рахимов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил в эфире «Матч ТВ», что считает своим главным принципом в работе способность внушить игрокам команды уверенность. В апреле Рахимов возглавил «Рубин», сменив Юрия Уткульбаева, после чего вернул команду в высший дивизион чемпионата России. «Рубин» ушел на паузу в МИР РПЛ на седьмом месте в таблице с 28 очками после 18 туров. Сезон возобновится в марте. — У каждого тренера свои методы. У меня они тоже есть. Я люблю оставаться один в такие моменты. Бывает такая ситуация, что ты можешь выйти и пройтись по парку, подышать свежим воздухом, потому что он дает больше возможностей проветриться и развеять мысли. Но бывает и так, что такой возможности нет. Ты остаешься один где то в комнате. Для меня важно при этом, чтобы комната была светлой. Не должно быть затемнения, потому что светлый тон, наверное, дает больше позитива. Надо понимать, что работа тренера профессионала — постоянный стресс. После матчей я не засыпаю, может быть, до трех четырех часов [утра]. Ты не можешь отключиться. И ты продолжаешь это анализировать. И это может быть до глубокой ночи. Ты не выходишь из этого. После этого наутро ты просыпаешься разбитый, но тебе надо себе сказать: «Это не должна видеть команда!» Она должна видеть тренера, который знает, что мы будем сегодня делать, и дает уверенность. Это — главный для меня принцип, чтобы это было видно по мне. Я знаю, что мы делаем. Я знаю, что я вам предлагаю, — рассказал Рахимов в специальном репортаже Марии Васильевой «Метод Рахимова» на «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.