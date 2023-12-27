Слуцкий рассказал, что мог возглавить «Бенфику» до работы в «Рубине»

«Как меня занесло в Татарстан? Ключевую роль в переходе в «Рубин» сыграл Олег Яровинский. Он просто давно был знаком с Саймановым. «Рубин» возник уже на следующий день после моего ухода из «Витесса». Было несколько хороших вариантов зарубежных. Была «Бенфика», АЕК. Это не то что у тебя есть контракт, только подпиши. Можно было ещё подождать.



Яровинский говорил, что всё получится, будет крутой проект, давай пойдём. Активность Сайманова и позиция Олега сделали своё дело», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».