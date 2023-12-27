Рахимов рассказал, как реагировал на слухи о своей отставке на старте сезона

— Это нормальное явление в футболе [слухи об отставке в начале сезона]. Это будет. Акцент на этом я не должен был делать! Потому что многие на этом погорели. Для себя я делал акцент на своей работе. Правильно ли работаю, знаю ли свое дело. Ищи все в своей работе! Твоя задача — вот здесь показать упертость, характер и свое умение. Всё!



Я понимал, что будет сложно, что не будет стабильности и ровной игры в тот период. Но я видел плюсы в организации игры, в желании у команды, в том, как переживает команда, плюс в том, что нет безразличия. Они все горят! Я видел много позитивного! Я понимал, что нам нужно укрепиться. Нам нужно еще добавить игроков, и все поправится, — рассказал Рахимов в специальном репортаже Марии Васильевой «Метод Рахимова» на «Матч ТВ».