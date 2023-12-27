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В «Зените» отреагировали на новость о возможном переходе Алипа в мадридский «Реал»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном переходе защитника команды Нуралы Алипа в мадридский «Реал».

В «Зените» отреагировали на новость о возможном переходе Алипа в «Реал»
© Чемпионат.com

«Возможна ли аренда Алипа в мадридский «Реал»? Слухи не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появилась новость о том, что «сливочные» планирует арендовать казахстанского защитника сине-бело-голубых. При этом мадридский клуб также проявлял интерес к другому защитнику «Зенита» Роберту Ренану.

Напомним, ещё в ноябре появилось сообщение, что Алипа хочет подписать в зимнее трансферное окно английский «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 24-летний Алип сыграл за российский клуб 23 матча, в которых голевыми действиями не отметился.

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