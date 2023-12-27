Бонуччи подпишет с «Ромой» контракт на полгода

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи в ближайшее время станет игроком «Ромы». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, опытный итальянец уйдёт из немецкого клуба на правах свободного агента. 36-летний футболист также снизит зарплатные требования, чтобы как можно быстрее договориться с «Ромой» и присоединиться к команде Жозе Моуринью.

Напомним, Бoнуччи перешёл в «Унион» из «Ювентуса» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл девять матчей во всех турнирах, в кoторых отметился одним голом. Контракт игрокa с берлинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориeнтировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.