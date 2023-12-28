«Челси» благодаря голу в конце матча обыграл «Кристал Пэлас»

В среду, 27 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Игра началась в 22:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте Мало Гюсто прострелил в центр на Михаила Мудрика, который в касание послал мяч в сетку.

На 45+1-й минуте Джордан Айю с левого полуфланга выполнил классный кросс на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Майкл Олисе первым касанием принял мяч на грудь, а вторым с лёту отправил его в ближний угол.

На 77-й минуте Николас Джексон забил мяч, но гол отменили из-за офсайда.

На 90+1-й минуте Нони Мадуэке реализовал 11-метровый.