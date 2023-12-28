Экс-футболист Крунич признался, что жалеет об уезде из России

«Я в принципе жалею, что ушёл из России. Мне так нравится эта страна. В то время, когда я проживал свои лучшие годы и становился человеком, меня развивал русский менталитет. Понимаете?



Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», – приводит слова Крунича Metaratings.