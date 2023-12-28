Аршавин прокомментировал назначение Слуцкого в китайский клуб

«В целом будет интересно узнавать какие то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров; потом переходит в YouTube, потом едет в Китай… Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».