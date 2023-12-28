Стало известно, какого тренера Гвардиола обыгрывал чаще всего в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл больше всего матчей у нынешнего наставника «Эвертона» Шона Дайча, чем у любого другого менеджера за свою карьеру. Об этом сообщает ESPN. В активе испанского специалиста 16 побед и одна ничья в личных встречах с командами Дайча.